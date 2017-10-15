بغداد: إيران أغلقت المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان بناء على طلبنا

قالت الخارجية العراقية، اليوم الأحد، إن إيران أغلقت المنافذ الحدودية الرسمية مع إقليم كردستان العراق، بناء على طلب الحكومة المركزية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الخطوة تأتي “في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية العراقية لفرض سيطرتها الكاملة على المنافذ الحدودية والمطارات في الإقليم بهدف ضمان وحدة العراق وسلامة أراضيه، بعد إجراء الاستفتاء غير الدستوري من قبل السلطات في الإقليم”.

ويأتي هذا التأكيد العراقي رغم أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي كان قد نفى، في وقت سابق اليوم، إغلاق بلاده لمعابرها الحدودية مع الإقليم.

وبحسب تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، قال قاسمي، إنه لا صحة للأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام، بغلق حدودها البرية مع إقليم كردستان العراق.

في المقابل، قال المدير العام لجمارك الإقليم، سامال عبدالرحمن، لتلفزيون روداو المحلي، الذي يبث من أربيل، إن “إيران أغلقت اليوم معابرها الثلاثة الرسمية مع الإقليم وهي: برويزخان، وباشماخ، والحاج عمران. ولا نعلم إلى متى سيستمر الإغلاق”.

وأشار إلى أن العبور مسموح به فقط للعالقين على الحدود بين الجانبين والراغبين بالعودة إلى مقر إقامتهم على الجانب الآخر.

وتستخدم المعابر في الغالب لاستيراد البضائع التجارية، والمشتقات النفطية من قبل الإقليم.