مقتل 6 سوريين وإصابة 18 بقصف صاروخي على دمشق القديمة

قتل 6 أشخاص وأصيب 18 آخرون في قصف بقذائف الهاون على أحياء دمشق القديمة، اليوم الأحد.

وقال مصدر في شرطة محافظة دمشق، إن “7 قذائف هاون سقطت على أحياء دمشق القديمة، وهي: الأمين، وباب شرقي، والشاغور، والقشلة، والعباسيين، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين على الأقل”.

وأضاف أن “سيارات الإسعاف والإطفاء توجهت إلى المناطق التي طالها القصف، الذي تسبب أيضًا بأضرار مادية بالمنازل والسيارات، كما سقطت قذيفة على أطراف حي جرمانا جنوب العاصمة دمشق”.

وحمّل المصدر من وصفهم بـ “المجموعات المسلحة” التي تسيطر على أحياء شرق العاصمة مسؤولية القصف، قائلا: “حسب اتجاه سقوط القذائف فإن تلك القذائف قادمة من منطقة جوبر شرق دمشق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة التي تستهدف مدينة دمشق تقريبًا بالقذائف”.