الكويت تشفر شهادات طلابها لمواجهة ظاهرة التزوير

تعتزم وزارة التربية الكويتية التعاقد مع إحدى الشركات السنغافورية المتخصصة بأمن الوثائق الورقية، لتطبيق نظام مكافحة تزوير الشهادات الثانوية، من خلال عدسات تقوم بتشفير النص على أمل إيقاف انتشار الشهادات المزورة في البلاد.

ويتمثل النظام بطبع علامة ضوئية على الوثيقة الأصلية، وفي حال تصويرها فإن العلامة ستظهر بشكل مختلف عن النسخة الأصلية؛ ما سيكشف أنها مزورة ويساهم في إنهاء تزوير الشهادات، لاسيما في مراكز تعليم الكبار.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية، عن الشركة الممثلة للشركة السنغافورية في الكويت، قولها في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية المساعد للتخطيط والمعلومات، خالد الرشيد إن “هذا النظام نفذ في وزارات العدل بدول عدة، منها سنغافورة وماليزيا والإمارات”.

وأضافت أن “فريق العمل السنغافوري سيتواجد في الكويت خلال الفترة من الـ 17 إلى الـ 19 من الشهر الجاري لعرض النظام” على الجانب الكويتي.

ويندرج التعاقد مع الشركة السنغافورية ضمن إجراءات حكومية عدة تستهدف مواجهة تفشي الشهادات المزورة، التي لا توجد إحصائية دقيقة أو تقريبية لانتشارها في الكويت، لكن كثيرًا من التحقيقات مع متهمين في قضايا تزوير كشفت عن وجود مئات الشهادات المزورة من مختلف المستويات التعليمية، وبعض حملتها يشغلون مناصب ووظائف حكومية.