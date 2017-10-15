تونس.. الحوار الليبي يدخل مرحلة الحسم و سط جو من التفاؤل

من المنتظر أن تدخل أعمال لجنتي الحوار من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، اليوم الأحد مرحلة “الحسم” وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الأزمة في ضوء التوافق الذي حصل بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة خلال جلسة الحوار الأخيرة التي عقدت في 26 أيلول/سبتمبر الماضي.

و أكد القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس محمد المعلول في تصريحات خص بها “إرم نيوز” ،أن هناك تفاؤلا كبيرا بنجاح الجولة الجديدة من الحوار الليبي و بالتوصل إلى اتفاق حاسم ينهي “حالة الانقسام و الصراع و الفوضى السائدة في ليبيا”.

ووصف المسؤول الليبي هذه الاجتماعات بأنها “لقاءات الفرصة الأخيرة” ،داعيا الفرقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة المشتركة و التنازل من أجل إنهاء الأزمة.

من جانبه أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، خلال اجتماعين منفصلين عقدهما يوم أمس السبت، مع أعضاء لجنتي الحوار أنه واثق من “قدرة الفرقاء الليبيين ،على التوصل إلى اعتماد “آلية شفافة تضمن وجود مجلس رئاسي مصغر يجسد وحدة ليبيا و يضع نصب عينيه معالجة أوضاع الناس الصعبة، وتوحيد المؤسسات العامة، وتهيئة البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية حرة ونزيهة خلال عام واحد” .

و شدد غسان سلامة على أن “كل الظروف مهيأة للتوصل إلى تفاهمات تخرج العملية السياسية فى ليبيا من مأزقها الحالي، خاصة بعد المشاورات الوافية التي أجراها الوفدان مع قواعدهما في ليبيا خلال الأيام الماضية”.

من جهته أكد رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب الليبي عبدالسلام نصية، أن لجنة الحوار عقدت صباح يوم السبت اجتماعا إيجابيا تم خلاله تقييم المرحلة السابقة و مناقشة الترتيبات الأمنية والمؤتمر الجامع الذي تحدث عنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.