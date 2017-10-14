بوتين: على المجتمع الدولي التفكير بإعادة بناء سوريا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه ينبغي على المجتمع الدولي التفكير بإعادة بناء سوريا بعد الحرب.

وقال بوتين في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد في مدينة بطرسبورغ الروسية، إنه “من المهم أن تلعب دول المنطقة أيضًا دورًا فاعلا في هذا الصدد”.

وأضاف أن “محادثات أستانة التي أفضت إلى إنشاء 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا، شكلت الظروف الملائمة للحوار بين الحكومة السورية والمعارضة”.

وأشار بوتين إلى أن “الخطوات التي جرى اتخاذها أفضت للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتكوين المرحلة الأولى من أجل القضاء على الإرهاب”، لافتا إلى “ضرورة عدم اتباع معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب”.

ومنتصف أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة المؤلفة من تركيا وروسيا وإيران، توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في أيار/مايو الماضي.

وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها ضمن “مناطق خفض التوتر”، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.