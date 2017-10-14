لماذا تثير سيارات جمع النفايات مخاوف السلطات الليبية في مصراتة؟

أدت مخاوف من استخدام سيارات جمع النفايات في تنفيذ عمليات إرهابية، إلى وقف شركة خدمات النظافة العامة في مدينة مصراتة الليبية العمل بالسيارة الضاغطة، نوع “ميتسوبيشي”، لأجل غير مُسمى.

وقال المتحدث باسم شركة خدمات النظافة العامة فرع مصراتة، خيري بيت المال: إن “الإيقاف جاء بعد سرقة سيارة ضاغطة من النوع نفسه التابع لفرع الشركة في زليتن منذ يومين، وثبت دخولها إلى مدينة مصراتة.”

وأوضح بيت المال في تصريحات إعلامية، السبت، أن “مديرية أمن مصراتة أبلغت الشركة بضرورة إيقاف العمل بمثل هذا النوع من السيارات، وذلك خشية وقوعها في أيدي جماعات متطرفة قد تستعملها في عمليات إرهابية”.

وتعرضت مدينة مصراتة إلى هجوم تبناه تنظيم داعش على مجمع المحاكم الأربعاء الماضي، وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 35 آخرين.