برسائل من الجو.. العراق يحث ما تبقى من مسلحي “داعش” على الاستسلام

قالت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، إن طائراتها ألقت آلاف المنشورات على آخر معاقل تنظيم “ داعش ” في البلاد، حثت فيها ما تبقى من مسلحي التنظيم على الاستسلام، أو مواجهة الموت قبيل هجوم مرتقب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن طائرات سلاح الجو، ألقت ليل الخميس/الجمعة آلاف المنشورات على قضاءي القائم وراوة على الحدود مع سوريا في محافظة الأنبار (غرب).

وأضافت أن المنشورات تتضمن “توجيه إنذار نهائي لعناصر داعش بالاستسلام أو الموت”.

وأشارت إلى أن “المنشورات تحتوي أيضًا على معلومات للمدنيين للابتعاد عن مواقع تنظيم داعش، واتباع التعليمات التي تصدرها إذاعة مخصصة لهذا الغرض”.

كما دعت المنشورات سكان القضاءين إلى “نصيحة كل عراقي حمل السلاح بوجه الدولة من أبنائهم وأقاربهم بأن يلقوا أسلحتهم ويلجأوا إلى أي بيت ويرفعوا على سطحه علماً أبيض حال دخول قوات التحرير”.

ويؤشر إلقاء المنشورات إلى هجوم قريب ستشنّه القوات العراقية لاستعادة القضاءين المتجاورين، من قبضة “داعش” واللذين يشكلان آخر منطقة تحت سيطرة التنظيم في العراق.

وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات من المعارك العنيفة خسر التنظيم الأراضي التي سيطر عليها في 2014 والتي تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حملات عسكرية متعاقبة بدعم من التحالف الدولي.