18 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة استهدف نازحين سوريين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مهاجمين انتحاريين من تنظيم داعش قتلوا 18 شخصاً على الأقل في تفجيرات سيارات ملغومة بشمال شرق سوريا اليوم الخميس.

وأضاف أن الهجوم وقع في “أبوفاس” قرب الحدود بين محافظتي دير الزور والحسكة وأن من بين القتلى نازحين فروا من القتال في دير الزور بالإضافة إلى أعضاء بقوة “الأسايش” الكردية.

وفقد التنظيم المتشدد مساحات كبيرة من الأرض في سوريا والعراق هذا العام ويتقهقر إلى بلدات وقرى وادي الفرات جنوب شرقي دير الزور.

ويضيق تحالف قوات سوريا الديمقراطية، الذي يضم فصائل عربية وكردية، الخناق على “داعش” من الشمال بينما يهاجمها الجيش السوري مدعوما بحليفتيه إيران وروسيا من الغرب.

وقال التنظيم المتشدد أمس الأربعاء إنه نفذ هجوما في دمشق حيث فجر ثلاثة انتحاريين أحزمتهم الناسفة قرب مقر الشرطة مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.