نتانياهو: المصالحة بين “حماس” و”فتح” تعقد عملية السلام‎

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، أن المصالحة بين حركتي فتح وحماس تعقد عملية السلام مع إسرائيل، بعد توقيع اتفاق بين الحركتين الفلسطينيتين في القاهرة.

وقال نتنياهو على صفحة مكتبه في موقع “فيسبوك” إن “المصالحة بين فتح وحماس تجعل السلام أكثر صعوبة” متهما حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بـ”تشجيع العنف”.

وأضاف أن “التصالح مع القتلة جزء من المشكلة، وليس جزءا من الحل، قولوا نعم للسلام ولا للانضمام إلى حماس”.

وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس “منظمة إرهابية”، وتطالب بتخلّيها عن الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية والاعتراف بإسرائيل.

وتحض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل على اتخاذ خطوات لتحسين الاقتصاد الفلسطيني بينما تسعى لإعادة مفاوضات السلام المتعثرة بين الجانبين.