الحكومة العراقية تضع شروطًا قبل إجراء محادثات مع الإقليم الكردي

قال متحدث باسم الحكومة العراقية اليوم الخميس، إن الحكومة لها مجموعة من الشروط التي يتعين على حكومة إقليم كردستان العراق أن تلبيها قبل الموافقة على إجراء محادثات بشأن الأزمة التي سببها استفتاء الأكراد على الاستقلال.

وقال المتحدث في رد فعل على عرض السلطات الكردية أمس الأربعاء إجراء حوار، إن على حكومة إقليم كردستان “الإقرار بالسيادة الوطنية على كل أراضي العراق”.

وأضاف قائلا “على الحكومة المحلية للإقليم الإقرار بالسلطة الاتحادية السيادية على ملف التجارة الخارجية، و نقصد ضمن هذا الملف بيع و تصدير النفط وملف أمن و حماية الحدود و من ضمن هذا الملف المنافذ البرية و الجوية”.

وتابع قوله “هذه الثوابت هي الأساس لأي حوار تطلبه الحكومة المحلية للإقليم”.