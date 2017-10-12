حماس وفتح تتفقان على تسليم معبر رفح لحكومة الوفاق الفلسطينية

قال مصدر مطلع إن حركة فتح وحركة حماس الفلسطينيتين، اتفقتا على تسليم معبر رفح الحدودي في غزة إلى حكومة الوفاق حيث سيكون تحت إدارة الحرس الرئاسي للرئيس محمود عباس بموجب اتفاق مصالحة تم اعلانه في العاصمة المصرية القاهرة اليوم.

كما اتفقا على نقل السيطرة الإدارية على غزة لحكومة الوفاق الوطني في موعد غايته أول ديسمبر.

وتقول حركة فتح، التي خسرت السيطرة على غزة بعد اقتتال مع حماس في العام 2007، إن معبر رفح ينبغي أن يكون تحت إدارة الحرس الرئاسي، وإشراف وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي بدلًا من الموظفين المرتبطين بحماس.