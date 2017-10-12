برعاية مصرية.. اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب دمشق

قال موقع الأهرام الإخباري ،إن الأطراف السورية توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب دمشق، خلال اجتماع عقد برعاية مصرية في القاهرة ،اليوم الخميس.

وأضاف: “تم الاتفاق في الاجتماع ،الذي عقد بالقاهرة على فتح المعابر ،ورفض التهجير القسري لسكان المنطقة ،مع التأكيد على فتح المجال أمام أي فصيل للانضمام للاتفاق”.

ونقل الموقع عن محمد علوش ،مسؤول الهيئة السياسية في جيش الإسلام السوري، أن الجانب المصري تعهد بفك الحصار عن الغوطة الشرقية ؛لإدخال المساعدات بكميات كافية.

ولم يشر التقرير إلى الأطراف المشاركة في الاتفاق.