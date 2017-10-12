بعد صفقة صواريخ “إس-400”.. تقرير إيراني ينتقد تقارب روسيا والسعودية

انتقد تقرير إيراني، الخميس، التقارب بين روسيا والمملكة العربية السعودية، إثر قرار موسكو إبرام اتفاق مع الرياض لبيع منظومة صواريخ “إس-400” المتطورة.

وقال التقرير الذي نشره موقع “تابناك” الإيراني، الممول من قبل أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الجنرال محسن رضائي، إن “على روسيا أن تختار بين إيران والسعودية في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة”.

وأضاف أن “الروس لا يملكون إستراتيجية محددة تجاه الشرق الأوسط وخاصة إيران”. وتحدث التقرير، عن “انعدام الثقة في العلاقات المتبادلة بين البلدين (روسيا وإيران)”.

وأشار إلى أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لإحياء الإمبراطورية الروسية من خلال سلسلة من الإستراتيجيات، تتضمن عدم الدخول في المواجهة مع الغرب والولايات المتحدة، ومحاولة الوصول إلى عالم متعدد الأقطاب وخلق تحالفات إقليمية ودولية جديدة”.

ورأى التقرير أن “التحالفات التي يريدها بوتين من شأنها فقط أن تخدم المصالح الروسية، وأن الأحداث الإقليمية والعالمية لها تأثير في أولويات السياسة الخارجية الروسية”.

وكشف التقرير عن وجود تباين كبير في المواقف بين موسكو وطهران تجاه بعض الملفات، مثل الأزمة اليمينة، وكذلك أزمة إقليم كردستان العراق عقب إجراء استفتاء الانفصال.