إقليم كردستان العراق يغلق طريق أربيل-الموصل بسواتر ترابية

وأضاف النقيب سعد عطوان وهو ضابط في الفرقة 16 والمشرف على نقطة عسكرية بمدخل الموصل الشرقي في تصريحات: “ان إقليم شمال العراق أغلق طريق أربيل الموصل، حيث قطعت قوات البيشمركة طريق الخازر وهو آخر حدود الإقليم باتجاه الموصل بسواتر ترابية ومصدات كونكريتية”.

وأوضح عطوان، أنه “منذ مساء أمس حضرت رافعات وآليات إلى آخر سيطرة (نقطة تفتيش) للبيشمركة في الخازر شرق الموصل وهي الجهة المقابلة لنا، حيث نعتبر أول سيطرة للحكومة الاتحادية للوافدين من أربيل وهذه الآليات قامت بقطع الطريق بسواتر ترابية وحواجز كونكريتية”.

واستدرك بالقول “نحن كسيطرة تتبع الحكومة العراقية لم نتلق أي تعليمات بهذا الخصوص”، مضيفاً “لدينا معلومات أيضا عن غلق سيطرة دهوك تابعة للإقليم مع الموصل من قبل البيشمركة أيضاً”.

من جهته، أكد العقيد في قوات البيشمركة عكيد كوران، إغلاق الطريق بشكل مؤقت من قبل قوات البيشمركة.

وقال كوران، إنه “تم إغلاق طريق أربيل الموصل بشكل مؤقت من قبل قوات البيشمركة، بسبب تزايد التحركات العسكرية للقوات العراقية والجيش العراقي في المناطق المقابلة لقوات البيشمركة على حدود الإقليم”.

وأعلن مجلس أمن إقليم شمال العراق، أمس الأربعاء، أن لديه معلومات عن استعداد القوات العراقية والحشد الشعبي والشرطة الفيدرالية (تتبع للداخلية العراقية)، لشن هجوم واسع النطاق ضد الإقليم.

ويأتي هذا التصعيد والتوتر بين أربيل والحكومة المركزية في بغداد، عقب إجراء إقليم شمال العراق، في 25 سبتمبر/ أيلول المنصرم، استفتاء الانفصال عن العراق، في خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد.

وأعلنت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي رفضها الدخول في حوار مع الإقليم قبل إلغاء نتائج استفتاء الانفصال الباطل، الذي أفرز توترًا متصاعدًا في العراق والمنطقة.