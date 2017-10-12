مقتل 14 مدنيًا في قصف للتحالف الدولي على الرقة السورية

قتل 14 مدنيًا، الأربعاء، في قصف للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على محافظة الرقة السورية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

وقالت شبكة نشطاء “الرقة تذبح بصمت” في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: “قتل 14 مدنيًا في قصف لطائرة تابعة للتحالف، من عائلتين نزحتا في وقت سابق من مدينة تدمر التابعة لمحافظة حمص وسط البلاد، إلى الرقة (شمال)”.

وأعلنت الشبكة في وقت سابق، أن عدد المدنيين الذين قتلوا خلال الهجمات الجوية التي بدأها التحالف الدولي ضد داعش قبل 3 سنوات، بلغ ألفين و286 شخصًا بينهم 674 طفلًا و504 امرأة.