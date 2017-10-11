السراج يزور صبراتة للمرة الأولى بعد الاشتباكات (صورة)

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، إلى مدينة صبراتة الليبية، اليوم الأربعاء، في زيارة هي الأولى من نوعها بعد الاشتباكات التي شهدتها المدينة الواقعة غربي العاصمة طرابلس.

وكان في استقبال السراج لدى وصوله عميد بلدية صبراتة، وآمر غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش وعدد من ضباط الغرفة والمسؤولين المحليين.

وناقش السراج مع المسؤولين المحليين سبل إعادة الحياة والأمن إلى المدينة التي حصل فيها دمار كبير جراء المعارك التي شهدتها على مدى أسابيع ضد ميليشيات محلية، وعودة الذين هجروا منها، وضبط موضوع الهجرة غير الشرعية في المدينة التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي مركز انطلاق قوارب الموت إلى اوروبا.

ورافق السراج في الزيارة وفد يضم رئيس هيئة الأركان اللواء عبد الرحمن الطويل، ورئيس الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع، ووكيلي وزارتي الداخلية والحكم المحلي و رئيس إدارة الهجرة غير الشرعية.

وكان المجلس الرئاسي شكّل اليوم لجنة لحصر الأضرار المادية في مدينة صبراتة برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي، وعضوية كلٍ من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وعميد بلدية صبراتة ومندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية، تُعنى بحصر كافة الأضرار المادية التي وقعت جراء الاشتباكات، على أن ترفع تقريرها النهائي إلى رئيس المجلس الرئاسي.