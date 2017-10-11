البشير: الإمارات لعبت الدور الفعّال في رفع العقوبات الأمريكية عن السودان

ثمن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اليوم الأربعاء، الدور الفعال الذي لعبته دولة الإمارات في رفع العقوبات الأمريكية ،المفروضة على بلاده منذ نحو 20 عامًا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي للبشير بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية ،التي أشارت إلى أن تعهد الشيخ محمد بن زايد بمواصلة الجهود من أجل رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

اتصال البشير بولي عهد أبوظبي، جاء ليؤكد تقارير إعلامية غربية، كانت قد تحدثت قبل أسابيع عن مساعٍ إماراتية لدى الإدارة الأمريكية، اسهمت في اتخاذ الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، قرارًا برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان واسقاطه من قائمة الدول المحظور على مواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن العلاقات السودانية الإماراتية، شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة التي أعقبت قطع الخرطوم علاقاتها مع إيران، وتكررت زيارات الرئيس عمر البشير إلى أبوظبي منذ ذلك الحين.