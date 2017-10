أمريكا ترصد الملايين للقبض على قياديي حزب الله طلال حمية وفؤاد شكر .. فمن هما؟

رصدت الولايات المتحدة مكافأة بملايين الدولارات للمساعدة في القبض على اثنين من مسؤولي جماعة حزب الله اللبنانية يوم الثلاثاء، فيما تصعد الضغط على الجماعة المدعومة من إيران التي صنفتها منذ فترة طويلة بأنها منظمة “إرهابية”.

وحددت الولايات المتحدة القياديين، بالأسماء، وهما طلال حمية وفؤاد شكر، اللذين ينتميان إلى الصف الأول من القيادات العسكرية في حزب الله، وهما مسؤولان عن عدة عمليات “إرهابية” في أنحاء متفرقة من العالم، لكنهما متواريان عن الأنظار رغم الملاحقة من عدة دول تصنفهما على قائمة الإرهاب الدولي.

Submit a tip. Get paid. 100% confidential. Up to $7 million and $5 million for Lebanese Hizballah key leaders–Talal Hamiyah, Fu’ad Shukr. pic.twitter.com/GGGcEqChhI

— Rewards for Justice (@Rewards4Justice) October 10, 2017