“النواب الليبي” يقر بحق المجلس الرئاسي الجديد اختيار القيادات العسكرية

أقر مجلس النواب الليبي في تعديل أجراه مساء الثلاثاء، بمبدأ اختيار القيادات الأمنية والعسكرية من قبل المجلس الرئاسي القادم.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد بليحق في بيان وصل ” إرم نيوز” نسخة منه أن المجلس اشترط الإجماع من كل أعضاء المجلس والمصادقة من قبل مجلس النواب على ذلك.

ويصب هذا التعديل الذي جرى التوصل إليه في جلسة عقدها البرلمان الثلاثاء، في طبرق في المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015.

وكان المبعوث الدولي إلى ليبيا دعا الأحد إلى عقد الجلسة الثانية لتعديل الاتفاق، بمشاركة لجنة حوار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في تونس يوم السبت المقبل.