بالفيديو والصور.. ميدفيديف يتحول إلى مصور فوتوغرافي خلال زيارته للجزائر

فاجأ رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ، الثلاثاء، نظيره الجزائري أحمد أويحيى، عندما بدأ بالتقاط صور لمدينة الجزائر بوساطة آلة تصوير خاصة به، ما شدّ انتباه المسؤولين الجزائريين الذين لم يألفوا هذا الفعل.

وظهر أويحيى مندهشًا من سلوك الرئيس الروسي السابق وهو يحمل آلة تصوير خاصة، ليلتقط بنفسه مشاهد لجمال العاصمة الجزائرية بأعلى مكان فيها وهو “مقام الشهيد” أبرز معالم المدينة.

ويُجهل ما دار بين أويحيى وميدفيديف خلال تلك اللحظات، لكن يبدو أن الأخير أعرب عن إعجابه بمعلم “مقام الشهيد” التاريخي في أعالي العاصمة ومشاهدة المدينة من موقع شاهق وهي تمدُّ ساقيها على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.

وأثارت الحادثة تعليقات مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، راحوا يُقارنون بين آداء مسؤوليهم ونظرائهم الأجانب، خصوصًا أن الجزائريين لم يتعودوا على رؤية كبار الحكام بمشهد رئيس وزراء روسيا الفيديرالية.

وغادر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف الجزائر، عقب زيارة ليومين التقى خلالها رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس وزرائه أحمد أويحيى ورئيس مجلس الشعب السعيد بوحجة ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

وأعلن الطرفان توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي، وتعميق التشاور بين الجزائر وموسكو إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمتين في ليبيا وسوريا.