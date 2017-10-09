الثني يعلن اقتراب استلام المعبر الحدودي مع تونس

أعلن رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، اليوم الاثنين، عن قرب استلام حكومته لمعبر رأس جدير الحدودي مع تونس.

جاء ذلك أثناء مراسم تسليم مسؤولين عن المعبر آليات وأسلحة وذخائر وتجهيزات أمنية ولوجستية تمهيداً لاستلام المعبر من قبل القوات التابعة لحكومته .

وسلم الثني أيضاً في الاحتفال الذي أقيم بمنطقة قرنادة في شرق ليبيا، مديرية أمن تاورغاء العديد من الآليات والأسلحة والذخائر والتجهيزات الأمنية واللوجستية، تمهيدا لعودة سكانها إلى بيوتهم التي هجروا منها منذ العام 2011.

وشمل تسليم الآليات والمعدات مديريات أمن الجفرة وصبراتة.

وتستعد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة لاستعادة الأمن في تلك المناطق بعد تحريرها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية التي طهرتها من الميليشيات والعصابات المسلحة.