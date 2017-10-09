البشير يتصل بالملك سلمان لتثمين دور السعودية في رفع العقوبات الأمريكية عن السودان

ثمّن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الإثنين، دور السعودية في رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على بلاده منذ 20 عامًا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) “إن البشير عبّر خلال اتصال هاتفي مع الملك سلمان بن عبد العزيز عن شكره وتقديره له، وأيضا لجهود حكومة الرياض ودورها الفاعل في قرار واشنطن برفع العقوبات الاقتصادية”.

وأعرب الملك سلمان -بحسب المصدر ذاته- عن تهنئته له برفع العقوبات، متمنيًا أن يسهم هذا القرار في تنمية واستقرار السودان.

وأعلنت واشنطن، الجمعة الماضية، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويشمل قرار رفع العقوبات الاقتصادية في جانب منه، إنهاء تجميد أصول حكومية سودانية، في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد، منذ انفصال جنوب السودان عنه، عام 2011، من أزمة مالية وشح في السيولة.

ولم يتضمن القرار رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول “الراعية للإرهاب”.

ويعني بقاء السودان في هذه القائمة استمرار فرض قيود عليه، منها حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه.