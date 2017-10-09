الجبوري: لا مناص من العودة للدستور لحل أزمة كردستان

أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الإثنين، على أن زيارته إلى أربييل بهدف البحث عن حلول للأزمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وإطلاق حوار مفتوح.

وجاءت تصريحات الجبوري في كلمة له في جلسة برلمانية بحضور عدد من الكتل الكردية.

وفي وقت سابق الأحد، التقى الجبوري في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني، في إطار محاولات قيادات سياسية لنزع فتيل الأزمة التي خلّفها استفتاء الانفصال الباطل.

وقال الجبوري إن “الزيارة كانت للكشف عن فرص للحل وإطلاق الحوار المفتوح بين جميع الأطراف”، مضيفا أن “لا مساومة على وحدة العراق والخلاف القائم يهدد وجود الدولة ومبدأ الشراكة”.

وشدّد رئيس البرلمان العراقي على أنه “لا مناص من العودة إلى الدستور لحل الأزمة بين المركز والإقليم”، موضحا أنه “تحدث مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وعدد من القيادات السياسية قبل زيارته لأربيل”.

والجدير بالذكر، أن زيارة الجبوري قد قوبلت بموجة انتقادات واستياء في الأوساط الشيعية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية رفضها الدخول في حوار مع إقليم شمال العراق، قبل إلغاء نتائج استفتاء الانفصال، الذي أفرز توترًا متصاعدًا في العراق والمنطقة.