إسرائيل تمنع قيادات حماس بالضفة الغربية من المشاركة في “حوارات القاهرة”

أعلن قيادي في حركة حماس أن إسرائيل رفضت السماح لعدد من قادة الحركة، بمغادرة الضفة الغربية، للمشاركة في حوارات المصالحة في القاهرة.

وقال القيادي في حماس بالضفة الغربية، حسن يوسف، إن “إسرائيل لم تسمح بسفر 3 من قادة الحركة بالضفة، للانضمام لوفد حماس المشارك في حوارات القاهرة”.

وكان يوسف كشف أمس الأحد أن 3 من قادة الحركة بالضفة الغربية، ربما يشاركون في حوارات “المصالحة” في حال سمحت لهم إسرائيل بالسفر.

ورفض يوسف، الإفصاح عن أسماء القادة الثلاثة، لـ”أسباب أمنية”.

وغادر وفدان من حركتي “فتح” و”حماس”، اليوم الإثنين، الأراضي الفلسطينية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لحضور مباحثات المصالحة الفلسطينية، التي تبدأ غدًا الثلاثاء، برعاية جهاز المخابرات العامة المصرية.

ويجتمع وفدا “فتح” و”حماس”، غدًا الثلاثاء، في القاهرة، لبحث ملف المصالحة، وتمكين حكومة التوافق من تسلم مهام عملها في قطاع غزة.