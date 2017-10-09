الجيش التركي يعلن بدء أنشطته الاستطلاعية في إدلب السورية

أعلن الجيش التركي، اليوم الاثنين، أنه بدأ أنشطة الاستطلاع في محافظة إدلب بسوريا يوم الأحد قبل عملية عسكرية متوقعة في المنطقة المتنازع عليها في شمال غرب سوريا”.

وأضاف أن الخطوة شملت إقامة نقاط مراقبة وأنه يقوم بمهامه بما يتماشى مع قواعد الاشتباك المتفق عليها في عملية آستانة في إشارة إلى اتفاق جرى التوصل إليه الشهر الماضي في عاصمة قازاخستان.

وتقول تركيا إنها ستقدم مساعدة لمقاتلي المعارضة السورية الذين تساندهم منذ فترة طويلة بهدف تنفيذ اتفاق عدم التصعيد الذي يهدف إلى تقليص العمليات القتالية مع القوات الموالية للحكومة في المنطقة التي تعد أكثر المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة سكانًا.