وفد من حماس برئاسة السنوار يغادر إلى مصر لحضور جلسات “المصالحة”

غادر وفد قيادي من حركة حماس، قطاع غزة، اليوم الاثنين، عبر معبر رفح البري، متوجهًا إلى القاهرة، لحضور جلسات “المصالحة” مع وفد من حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، برعاية مصرية.

وقال مصدر أمني فلسطيني، في هيئة المعابر بغزة، إن وفدًا قياديًا من حركة “حماس”، غادر القطاع عبر معبر رفح، متجهًا لمصر.

ويضم الوفد، بحسب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، رئيس “حماس” في غزة، يحيى السنوار، ونائبه، خليل الحية، وعضو المكتب السياسي صلاح البردويل.

وسينضم للوفد من خارج فلسطين، صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وأعضاء المكتب، موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، وحسام بدران، بالإضافة إلى روحي مشتهى، المتواجد حاليًا في القاهرة.

ومن المقرر كذلك أن يغادر اليوم، وفد من حركة فتح، مدينة رام الله، بالضفة الغربية، إلى القاهرة لحضور جلسات المصالحة، برئاسة عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة الوطنية في حركة فتح، وعضوية حسين الشيخ، وأحمد حلس، وروحي فتوح، وفايز أبو عيطة، ومدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج.

ويجتمع وفدا “فتح” و”حماس”، غدًا الثلاثاء، في القاهرة، لبحث ملف المصالحة، وتمكين حكومة التوافق من تسلم مهام عملها في قطاع غزة.