السودان يمدد وقف إطلاق النار مع المتمردين حتى نهاية ديسمبر

أصدر الرئيس عمر حسن البشير، اليوم الأحد، قراراً بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد مع المتمردين حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول بعد أيام من رفع الولايات المتحدة عقوبات مفروضة منذ 20 عاماً على الخرطوم، مرجعة ذلك إلى تحقيق تقدم في حل الصراعات القائمة في البلاد.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا):”أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم قراراً جمهورياً بتمديد وقف إطلاق النار الساري بالبلاد حتى 31 ديسمبر 2017 لتهيئة المناخ للمفاوضات حول المنطقتين، وفي إطار حرص الحكومة على تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد والتفرغ لقضايا التنمية”.

واندلع قتال بين الجيش السوداني والمتمردين في منطقتي كردفان والنيل الأزرق عام 2011 عندما أعلن جنوب السودان استقلاله. وبدأ صراع في دارفور عام 2003 عندما حملت قبائل غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.

وكان إحراز تقدم في حل تلك الصراعات واحداً من عدة مطالب من الولايات المتحدة، لرفع حظر على التجارة، وتحرير أصول مجمدة، وإلغاء قيود مالية عزلت السودان لسنوات.

وكان من المفترض أن ينتهي وقف إطلاق النار نهاية الشهر الجاري قبل التمديد.