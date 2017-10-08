الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة السورية ويحذّره من تكرار الإساءات

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة السورية في عمّان أيمن علوش، عقب تصريحات مسيئة للمملكة أدلى بها أثناء محاضرة ألقاها بحضور عدد من الإعلاميين الأردنيين، أمس السبت.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” إن “وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استدعت اليوم القائم بالأعمال السوري في عمّان وأبلغته احتجاجًا شديد اللهجة على تصريحات أدلى بها ومثّلت إساءة للأردن ومحاولة مُدانة لتشويه مواقفه.”

و أبلغت الوزارة القائم بالأعمال ضرورة الالتزام بالأعراف والمعايير الدبلوماسية في تصريحاته وتصرفاته، وأكدت “أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق الأعراف والقوانين الدبلوماسية إذا ما تكررت الإساءة، وإذا لم يلتزم بهذه الأعراف.”

وشكّك “علوش” بمواقف الأردن في حرب تشرين/أكتوبر التي خاضتها سوريا، والأردن، ومصر، والعراق، ضد إسرائيل في العام 1973، حيث ذكر “علوش ” جميع تلك الدول متجاهلاً الأردن، وحين أُثير سؤال في المحاضرة عن دور الأردن، أجاب علوش قائلاً: “لا أعرف عن المشاركة شيئاً”، محيلاً السؤال إلى أحد الحضور.

وخلال المحاضرة نفسها تحدث “علوش” عن رغبة أردنية بفتح معبر نصيب الحدودي المغلق بين البلدين، وهو ما أكدت مصادر أردنية أنه مطلب من الحكومة السورية.

وكانت وسائل إعلام محلية أردنية نقلت عن “علوش” تهديدات يردّدها في مجالس خاصة، مفادها أن بلاده ستقوم بقذف الإرهابيين على الأردن، “ليذوقوا ما ذاقته بلاده”.

وسبق للأردن أن طرد السفير السوري في عمّان بهجت سليمان في 26 أيار/مايو 2014 واعتباره “شخصاً غير مرغوب به” عقب تصريحات اتهم فيها الأردن أنه يستهدف أمن سوريا، ويدرب قوات المعارضة السورية على أراضيه.