برلمانيون وحقوقيون مغاربة يطالبون بطرد وفد إسرائيلي يزور الرباط

طالبت جمعية مغربية رئيس مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان حكيم بنشماش، بطرد وفد إسرائيلي بينهم وزير الدفاع السابق عامير بيريتس، يعتزمون المشاركة في ندوة دولية ينظمها المجلس، وجمعية برلمانية، والمنظمة العالمية للتجارة الأحد.

جاء ذلك في رسالة وجهتها مجموعة “العمل الوطنية” من أجل فلسطين إلى بنشماس، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.

وقالت الجمعية إن “مجموعة العمل تطالبكم باسم كل مكوناتها وباسم أطياف الشعب المغربي، بالعمل الفوري على طرد عصابة الصهاينة بقيادة المجرم عمير بيريتس، تجاوبًا من المؤسسة التشريعية مع الإرادة الشعبية الرافضة لكل أشكال التطبيع”.

وأضافت أن “الشعب المغربي ما فتئ يـعـبر عن رفـضه المطـلـق ومواجهته لكل أشـكـال و مظاهر التطبيع الصهيوني؛ كما أن الشخص المذكور هو موضوع شكاية جنائية أمام القضاء المغربي والدولي لمسؤوليته عن المجازر وجرائم الإبادة، و جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية و الإرهاب “.

وأدانت المجموعة حضوره باعتباره “جريمة تطبيعية كبيرة بحق المغرب والمغاربة وبحق الشعب الفلسطيني، وخدمة مجانية للكيان الصهيوني وتبييضًا لوجه الاحتلال وتزكية لجرائمه”.

وقالت الإعلامية المغربية هاجر الريسوني على صفحتها في “فيسبوك”، إن “الصحفيين ممنوعون من تغطية نشاط في مجلس المستشارين، يحضره مجرم الحرب عامير بيريتز إلى جانب صهاينة أعضاء في الكنيست”، مضيفة أن “القنوات الرسمية هي فقط المخول لها تغطية النشاط”.

وأعلنت 3 كتل برلمانية بمجلس المستشارين، رفضها مشاركة وفد إسرائيلي بينهم وزير الدفاع السابق عامير بيريتس.

وقال بيان مشترك صدر عن كتلة “البرلمانية لحزب العدالة والتنمية”، ونقابة “الاتحاد المغربي للشغل”، ونقابة “الكنفدرالية الديمقراطية للشغل” السبت، إنه “تلقى باستهجان كبير خبر حضور وزير الدفاع الصهيوني السابق، ومجرم الحرب عامير بيريتز إلى جانب صهاينة أعضاء في الكنيست، للمشاركة في أشغال المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة”.

وأضاف البيان أن “هذا الحضور تمّ الترتيب له في سرية تامة خارج أجهزة مجلس المستشارين ومؤسساته التقريرية”.