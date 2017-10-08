ليبيا.. منظمة حقوقية تدعو لوضع حد لمعاناة 1700 سجين في “امعيتيقة”

أعلنت منظمة حقوقية ليبية، أن عدد المحتجزين في سجن “امعيتيقة” الذي تديره ميليشيا “قوة الردع الخاصة” التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، يزيد عن 1700 معتقل.

وقالت منظمة “التضامن لحقوق الإنسان” ومقرها العاصمة الليبية طرابلس، في تصريح على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إن “قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني، ما زالت مستمرة في اعتقال مواطنين دون أي إجراءات قانونية، وكان آخرهم المواطن ناجي العيساوي الذي اعتقل في الـ 13 من أيلول/سبتمبر 2017، الساعة السادسة مساء من أمام منزل عائلته بشارع الحواتة بمدينة طرابلس”.

وخاطبت المنظمة فريق “عمل الاعتقال التعسفي”، مطالبة بتدخله العاجل في هذه الحالة من أجل إطلاق سراحه فورا.

وأضافت، أن “هذا العمل يعد من الانتهاكات التي أشارت إليها كيت جليمور، نائبة المفوض السامي في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة الـ 36، حين قالت إن وضع حقوق الإنسان لم يتحسن والميليشيات المسلحة، هي التي تحدد الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك التي تتلقى دعماً من حكومة الوفاق”.

وطالبت المنظمة بإطلاق سراح المعتقل ناجي العيساوي وباقي المعتقلين فورا دون قيد أو شرط، كما طالبت المجلس الرئاسي بضرورة السيطرة على الميليشيات التي تدعمه، خاصة التي تعمل تحت وزاراته والعمل على حماية أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم.