انفجارات تهز مقر القوات الروسية في دير الزور السورية

المصدر: د ب أ

أفادت مصادر مطلعة بوقوع عدة انفجارات عنيفة، اليوم الأحد، في مقر القوات الروسية في مدينة دير الزور شرق سورية.

وقال الإعلامي أحمد الرمضان إن “انفجارات متتالية هزت مدينة دير الزور صباح اليوم مصدرها المدينة الرياضية التي تعتبر مقرا للقوات الروسية وتقع عند مدخل مدينة دير الزور من الجهة الجنوبية، تبعها نشوب حريق كبير.

وأوضح أن “ألسنة الدخان غطت المدينة، وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء وسيارات تابعة للقوات الحكومية السورية إلى المكان”.

وأكد الرمضان أن “المدينة الرياضية هي مستودع سلاح للقوات الروسية إذ يتواجد بداخلها كميات كبيرة جداً من الذخيرة والعتاد الحربي، إلى جانب عدد كبير من عناصر القوات الروسية“.