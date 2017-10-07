السراج: الاشتباكات في صبراته ليست انتهاكًا لاتفاق باريس مع حفتر

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، إن الاشتباكات في صبراتة ليست انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إقراره في اتفاق باريس مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مؤكداً أن وقف إطلاق النار لا يشمل مكافحة “الإرهاب”.

وقال السراج في مقابلة مع صحيفة “ليموند” الفرنسية، إن “كثرة المبادرات الدولية كانت سبباً في تشتت الجهود الدولية لحل الأزمة في ليبيا”، مشيراً إلى أن “بعض الدول تتدخل سلبياً في ليبيا”.

وطالب السراج بوضع هذه المبادرات لحل الأزمة في ليبيا، تحت المظلة الأممية حتى لا تخلق إرباكاً.

ووصف تدخل الأمم المتحدة في الملف الليبي بـ”الايجابي”، خصوصاً بعد كشف المبعوث الأممي غسان سلامة خارطة طريق لإنهاء الأزمة والتي حازت تأييداً دولياً.

وفيما يتعلق بحظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن، قال السراج إنه “تم بالفعل تقديم طلب إلى الأمم المتحدة من أجل رفع الحظر جزئياً”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن مكافحة الهجرة غير القانونية دون معدات وأسلحة”.