“العشائر السوري” يطالب بحماية الفارين من المعارك شرقي البلاد

طالب المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية المعارض السبت، المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمدنيين الفارين من المناطق الشرقية في سوريا.

وتأسس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، مطلع العام 2017 في ولاية شانلي أوروفا التركية ، ويضم 65 عضواً يمثلون 65 قبيلة وعشيرة من كافة أنحاء البلاد.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت إن “المناطق الشرقية تتعرض لعدوان مركب أطرافه النظام وحلفاؤه وتنظيما الكرد وداعش”.

وأفاد بأن “السكان المدنيين في مدن دير الزور والرقة والحسكة يتعرضون لمجازر على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن مشاهد القتل والتدمير”.

وشدد على ضرورة أن “تقوم الأمم المتحدة بتوفير ممرات آمنة لخروج النازحين وتوفير الرعاية الصحية لهم، وإنشاء مخيمات تحت إشراف الأمم المتحدة لإيوائهم”، فيما لم يذكر البيان أعداد النازحين.

وأوضح أن “المنطقة تتعرض لقصف جوي من التحالف الدولي وروسيا وهجمات قوات النظام ومنظمة “ب ي د” الذراع السورية لمنظمة بي كا كا”.

وأكد المجلس على أن “تنظيم داعش يمنع المدنيين من الخروج من المناطق المستهدفة”، منوها إلى أن “المدنيين وحدهم من يدفعون فاتورة تلك المعارك”.

تجدر الإشارة إلى أن “محافظة دير الزور الواقعة على الحدود السورية العراقية، تشهد معارك ضارية وقصفا جويا وبريا لانتزاعها من تنظيم داعش، الذي يسيطر على أجزاء واسعة منها منذ عام 2014.

ويتسابق النظام السوري مدعوما بقوات روسية وجماعات موالية لإيران من جهة، ومنظمة “ب ي د” والولايات المتحدة من جهة ثانية، للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط.

فيما تشهد الرقة معارك ضارية بين ميليشيات كردية وعربية، وتنظيم داعش، الذي تمكن قبل أيام من استعادة السيطرة على عدد من أحيائها.