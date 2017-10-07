شاهد كيف كشفت كاميرات المراقبة قاتل عروبة وابنتها حلا بركات في تركيا (فيديو)

بعد أن كشفت السلطات التركية الغموض الذي لفَّ قضية مقتل الناشطة السورية عروبة بركات (60 عاماً) وابنتها حلا (22 عاماً) من خلال التوصل إلى قاتلهما “أحمد بركات”، تضاربت الاحتمالات حول دوافع القاتل لارتكاب جريمته التي هزت الأوساط السورية والتركية على حدّ سواء.

ولعبت كاميرات المراقبة دورًا محوريًا في التحقيقات الأمنية التي كشفت ملابسات الجريمة.

وقالت المصادر الأمنية التركية إنها تابعت حوالي 100 ساعة من المشاهد التي سجلتها الكاميرات الأمنية، وتم التأكد من أن القاتل ذا الـ19 عامًا، انتقل بحرًا من ولاية بورصة إلى منطقة “يني قابي” في إسطنبول في 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضافت أن المشتبه به انتقل من “يني قابي” إلى منطقة “أوسكودار” عبر خط مترو “مرمراي”، وعاد إلى بورصة في 20 سبتمبر/أيلول.

وأوضحت المصادر أن فرق الجرائم الجنائية وضعت المشتبه به تحت مراقبة فعلية وفنية على مدى 3 أيام بعد الكشف عن هويته في بورصة.

وتابعت أن الفرق الأمنية راقبت المشتبه به في محيط منزله بشارع “يونجا” في حي “دوملو بينار” بقضاء “إيناغول” في بورصة، للكشف عن ارتباطاته.

ووفق المصادر الأمنية، فإنه بعد 3 أيام من المراقبة تم القبض على المشتبه به، وتم ضبط ملابسه، وأحذيته لمقارنة بصماتها مع بصمات الأحذية في منزل الضحايا.

وبموجب ما تتناقله المعارضة السورية، فإن دوافع القتل لدى القاتل لن تخرج عن احتمالات ثلاثة، واحد منها استند إليها القاتل في تبرير جرمه في حق قريبتيه.

ادعاءات القاتل.

وكانت وكالة “الأناضول” للأنباء نشرت في وقت متأخر أمس الجمعة اعترافات القاتل وتفاصيل ارتكابه للجريمة، حيث برّر القاتل فعله الجرمي إلى تعرضه لإهانة من قبل الناشطة “عروبة” بضربها له بعد أن امتنعت عن إعطائه راتبًا مقابل عمله معها في إحدى المنظمات التي تُعنى بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا.

وقال أحمد بركات: “عروبة لم تعطنِ الراتب الذي وعدتني به، رغم قيامها بتشغيلي لديها، وأنا أحد أقاربها.. وبعد فترة من تركي العملَ مع عروبة، دعتني لتعطيني مالًا (..) وذهبت تلك الليلة (ليلة وقوع الجريمة) إلى منزلها، وعندما حلَّ الصباح طلبتُ نقودي، فقالت إنها أعطت المال لشخص آخر، ولم يبق لديها المزيد من المال، لذا غضبتُ وبدأتُ بالصراخ بوجهها، فصفعتني فقمتُ أنا بدفعها”.

وتباع القاتل مزاعمه قائلاً: “وقبل الخروج من المنزل أحضرت “عروبة” سكينًا ووجهتها نحوي، إلا أنني أخذت السكين منها، وقتلتُها عندما بدأت هي بالصراخ عليّ، لتأتي ابنتها “حلا” التي كانت في الحمام آنذاك، لتبدأ بالصراخ عندما رأت أمها غارقة بالدماء، فطلبت منها السكوت لكنها لم تنصت إليّ، فقمت بقتلها هي أيضًا، وتركتُ السكين في المطبخ وعدت إلى بورصة”.

الفرضية الثانية.

بعد العثور على جثتي “عروبة” وابنتها “حلا” في 22 سبتمبر الفائت، وجَّه المعارضون السوريون أصابع الاتهام على الفور إلى النظام السوري، خاصة أن “عروبة” تمتعت بماضٍ حافل تمثل بمعارضتها للنظام السوري وقبل سنوات من اندلاع الثورة السورية العام 2011، كما أن حلا ابنة “عروبة” تعمل في إحدى وسائل الإعلام المعارضة للنظام “شبكة أورينت” وهو ما رجّح لدى السوريين أن يكون النظام قد أمر بتصفيتهما في تركيا، لاسيما أن الأخير له سجل حافل بعمليات التصفية والاغتيال لمعارضيه حتى خارج الأراضي السورية.

وكانت “شذى بركات” شقيقة عروبة صرحت أن النظام يقف وراء عملية اغتيال شقيقتها وابنة شقيقتها، مؤكدة أن النظام السوري له سجل حافل بعمليات الاغتيال.

في المقابل، استبعد ناشطون فكرة اغتيال “عروبة” وابنتها “حلا” من قبل النظام السوري، لانشغاله بمعاركه الداخلية من جهة ولوجود أهداف له تتخطى اغتيال ناشطتين في تركيا من جهة أخرى، كما أن القاتل استبعد -بشكل قطعي- انتماءه لأي جهة أوعزت إليه بتصفية المغدورتين.

الفرضية الثالثة.

أما الفرضية الثالثة فتبقى الأضعف من حيث الواقع، وإن كانت غير مستبعدة، وهي أن الدوافع وراء عملية القتل كانت خلافات عائلية لا تتعلق بالراتب، أو المال، كما ادَّعى القاتل أحمد بركات، بل ربما محاولته الزواج من “حلا” ورفض المغدورة لذلك، وهو أمر لا يمكن تأكيده إلا باعتراف من القاتل ذاته، وهو كذلك مستبعد على ضوء معطيات القضية.

وكان “أحمد بركات” اعترف، أمس الجمعة، أنه المسؤول عن قتل “عروبة” وابنتها “حلا”، وقال أمام قاضي محكمة الصلح والجزاء المناوبة في إسطنبول: “أنا من قتل عروبة وحلا بركات، أعترف بذلك، وكلاهما من أقاربي، و”عروبة” هي ابنة عم أبي”.

وأضاف: “عندما كنت في سوريا قُتل والدي وأخي الكبير في الحرب، فقررت الهرب بهدف التخلص من الضغط الذي كان يمارس عليّ من أجل الانضمام لقوات النظام السوري، وفي هذه الأثناء بعثت لي عروبة خبرًا أنه يمكن أن آتي إليها في حال قدومي إلى تركيا”. وأردف: “وبناءً عليه قدمتُ إلى تركيا بطرق غير شرعية، وبدأت بالعمل مع عروبة”.

وبعد استماع قاضي المحكمة إلى اعترافاته أمر بحبسه على ذمة القضية.

وكانت قوات الأمن التركية قد أوقفت “أحمد بركات” نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، في ولاية بورصة التركية، للاشتباه بضلوعه في الجريمة.

كما أكدت تحليلات أجريت على عينات عالقة على أظافر الناشطة “عروبة” أنها عائدة للمشتبه به “أحمد بركات”، مما يثبت وقوع اتصال بين الضحية والمتهم.

يذكر أن “أحمد بركات” شارك بتشييع عروبة وابنتها في 23 سبتمبر، وبعدها قضى ليلتين في منزل شقيق عروبة “معن بركات”، في إسطنبول.