القبض على شيعي يقود خلية لداعش في لبنان

تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية المختصة من إلقاء القبض على شخص من الطائفة الشيعية يقود خلية داعشية بمنطقة برج البراجنة في العاصمة بيروت.

وكانت أجهزة الأمن نفذت حملة اعتقال لأشخاص من جنسيات غير لبنانية في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله في العاصمة بيروت.

وقدم أفراد الخلية التي جرى توقيفها معلومات تفيد بتورط المدعو عباس س، بالاتصال والتواصل مع أمراء في تنظيم داعش وتوفير تسهيلات لهم متعلقة بإجراء معاملات مصرفية وتغطية تحويلات مالية.

ويعمل عباس، بحسب -موقع ” ليبانون ديبايت” اللبناني- مدرسًا في إحدى مدارس بيروت، وعثرت أجهزة الأمن في منزله على جهاز حاسوب محمول وأجهزة إلكترونية أخرى تمت مصادرتها مع حقيبة مجهولة المحتوى.