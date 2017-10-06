غرفة عمليات محاربة داعش تفرض حظرًا للتجول في صبراتة الليبية

فرضت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش، التابعة للجيش الليبي، حظرًا للتجول في مدينة صبراتة الواقعة على بعد 70 كم غربي العاصمة الليبية طرابلس، حيثُ يبدأ الحظر من العاشرة مساءً ويستمر لغاية السادسة صباحًا يوميًا، إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية.

وعللت غرفة عمليات محاربة داعش في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، قرارها بأنه “جاء للمصلحة العامة، وينفذ اعتبارًا من الليلة”.

وكانت الغرفة أعلنت في وقت سابق سيطرتها التامة على المدينة التي شهدت معارك مستمرة مع ميليشيات مناوئة منذ زهاء 3 أسابيع.

وأكدت طردها للميليشيات من المدينة، التي تعتبرها دول الاتحاد الأوروبي نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية.