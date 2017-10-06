تحطم طائرة استطلاع إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة‎

تحطمت طائرة استطلاع إسرائيلية، دون طيار، مساء اليوم الجمعة، قرب الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي وشهود عيان.

ونقل موقع صحيفة “معاريف” العبرية، عن متحدث باسم الجيش (لم تسمه)، أن الطائرة من طراز “سكاي رايدر”، وتحطمت خلال “مهام عسكرية روتينية”.

ولم يحدد المتحدث فيما إذا تحطمت الطائرة داخل القطاع أم خارجه، إلا أنه أضاف “لا يوجد أية مخاوف من تسرب معلومات حساسة من الطائرة”.

وفي قطاع غزة، قال شهود عيان إن “طائرة استطلاع من الحجم الصغير كانت تحلق شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة، وسقطت في أرض خالية”.

وهذه الطائرة الإسرائيلية العاشرة التي تتحطم منذ بداية العام، في مناطق مختلفة على الحدود مع غزة وجنوب لبنان والجولان السوري، بالإضافة إلى الضفة الغربية.