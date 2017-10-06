بالفيديو.. الملياردير الجزائري رشيد نكاز يتعرض لاعتداء من نجل قائد الحزب الحاكم سابقًا

واجه الملياردير الجزائري المعروف، رشيد نكاز، اعتداء كاد يُنهي حياته على يدي نجل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر عمار سعداني، قرب شقته بإحدى ضواحي باريس.

وأظهر فيديو تداوله مدونون على نطاق واسع، الحقوقي ورجل الأعمال الشهير رشيد نكاز ووجهه ملطخ بالدماء، حيث تدخلت قوات الشرطة الفرنسية لإنقاذه ثم نقله إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف.

واعتقلت الشرطة الفرنسية المتهم “المفترض” بالاعتداء على نكاز، وقد ظهر في المشاهد مخفياً ملامحه بمعطفه، بينما ظهر الضحية يصرخ ويطالب الجزائريين بالقصاص من الجاني ووالده، الذي يتهمه بشراء عقارات في شوارع فرنسا الفاخرة بطرق مشبوهة.

وبحسب مراقبين فقد ابتكر الملياردير الجزائري ذاته، قبل سنوات، طريقة سياسية جديدة تتمثل في الاحتجاج أمام شقق مسؤولين وسياسيين بارزين في الجزائر، يُشاع أنهم حصلوا عليها من أموال الشعب الجزائري واقتنوها بالأراضي الفرنسية.

وظل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب ورئيس الحكومة الجزائرية الأسبق عبد المالك سلال، أهدافًا رئيسيين لحملة رشيد نكاز، التي يتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي ملايين المشاهدين.

وعُرف “نكاز” في فرنسا وأوروبا بأنه “محامي المنقبات” لتضامنه الدائم مع المسلمات في مواجهتهن قرارات السلطات الفرنسية والأوروبية بحظر الحجاب والبرقع والمايوه الشرعي الذي يسمى “البوركيني” في أوروبا.

واشتهر نكاز بدفع الغرامات التي تسلطها الحكومات الغربية على المسلمات بسبب ارتداء النقاب، وترشح المعني لانتخابات الرئاسة الفرنسية العام2006 ثم خاض تجربة سياسية أخرى بالترشح لانتخابات البرلمان العام 2007 وأخيرًا قرّر التنازل طوعًا عن جنسيته الفرنسية والاكتفاء بالجنسية الأصلية.

ونفّذ قبل أيام رحلة تضامنية لنواب البرلمان الجزائري إلى بورما، ثم اختار التوجه وحيدًا من الجزائر إلى قطر ثم ماليزيا وصولًا إلى ميانمار ولم يرافقه في الرحلة سوى النائب الجزائري والقيادي بجبهة العدالة والتنمية الإسلامي حسن عريبي.