البنتاغون: البغدادي ما زال حيًا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أن التسجيل الصوتي لزعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، دليل على أن الأخير ما زال حيًا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إريك باهون، إن “أجهزة الاستخبارات الأمريكية أكدت أن الرسالة الصوتية المنسوبة لأبي بكر البغدادي، تبدو أصلية”.

وأضاف باهون: “منطقياً، أكد التسجيل أنه كان حيًا حتى وقت قريب، أو على الأقل حتى وقت تسجيل صوته”.

والأسبوع الماضي، نشرت إحدى المواقع التابعة لداعش تسجيلاً صوتياً قالت إنه للبغدادي، حث فيه أتباعه على “مواصلة القتال، وشن هجمات ضد الغرب”.

ومنذ أغسطس/ آب 2014، تقود الولايات المتحدة الأمريكية حلفاً دولياً لمحاربة التنظيم في العراق وسوريا.