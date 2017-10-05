تونس تحدّد الموعد النهائي لانتخابات البلدية في الـ25 من مارس المقبل

حددت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم الخميس، يوم الـ 25 من شهر آذار / مارس للعام المقبل، موعداً نهائياً لإجراء الانتخابات البلدية في البلاد.

وقال رئيس الهيئة الانتخابية بالنيابة أنور بن حسن:”قرر مجلس الهيئة بالإجماع، تحديد يوم 25 آذار/ مارس المقبل موعدًا رسميًا للانتخابات البلدية”.

وأوضح”أن باب الترشح سيفتح في الثاني من شهر كانون الثاني / يناير لعام 2018، وسيغلق بتاريخ الـ9 من ذات الشهر”.

وأوضح بن حسن أن انطلاق الحملات الانتخابية والتي تمتد لمدة 20 يومياً، سيكون بتاريخ 3 من شهر آذار / مارس المقبل، وستنتهي الحملات بتاريخ 23 من نفس الشهر، وذلك قبل يومين من تاريخ إجراء الانتخابات.

وأضاف:”سيتم فتح مجال الاقتراع للأمنيين والعسكريين بتاريخ 18 من شهر آذار / مارس المقبل، وسيكون تاريخ الخامس والعشرين من ذات الشهر يوماً للاقتراع لعموم المواطنين”.

وأكد “بن حسن” أن تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات البلدية سيكون في الـ28 من شهر آذار / مارس لعام 2018 (كأقصى تقدير)، فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في الثاني من شهر أيار/ مايو لعام 2018.

وأشار إلى أن “مجلس الهيئة اتّخذ قراره عقب الاجتماع مع الأحزاب السياسية، وممثلي الحكومة، وكافة المعنيين بالعملية الانتخابية، والتشاور معهم، والتأكد من وجود كافة الضمانات الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة، وحرّة، وشفافة، وتعدّدية، وفي مناخ ديمقراطي سليم”.

وتابع “بن حسن”:”القانون يُخوّل الهيئة وحدها وضع أجندة الانتخابات وإشهارها وتنفيذها، إلا أن ذلك لا يمنعها من استشارة الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، رغم عدم اقتناع بعض الأحزاب بهذا الموعد”، مقدماً تفاصيل الأجندة الانتخابية التي ستُنشر في وقت لاحق بالجريدة الرّسمية التونسية.

وكان بن حسن قد أعلن بتايخ 18 أيلول/ سبتمبر الماضي، تأجيل الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في الأصل بتاريخ 17 كانون أول/ ديسمبر الماضي، دون تحديد موعد جديد، آنذاك.

ويتنافس التونسيون على الحصول على عضوية المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية، و24 مجلسًا جهويًا (تابعًا للولايات)، وموزعًا على مختلف الولايات.