المبعوث الأممي إلى ليبيا يطلع خليفة حفتر على مجريات جولة تعديل الاتفاق السياسي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، أن رئيسها غسان سلامة، أطلع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، على نتائج اجتماعات لجنة تعديل الاتفاق السياسي، التي تستضيفها تونس.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأممي، الذي وصل مدينة بنغازي في وقت سابق اليوم، مع حفتر، بحسب ما ذكرته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في تغريدات عبر حسابها على “تويتر”.

وقالت البعثة، إن سلامة أطلع حفتر على نتائج اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لمجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، والخطوات المقبلة.

وأضافت أن “حفتر أعرب عن دعمه للممثل الخاص غسان سلامة، وخطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا”.

وأشارت إلى أن “حفتر” أطلع المبعوث الأممي على “آرائه لدفع العملية السياسية الليبية قُدمًا”، دون تفاصيل إضافية.

وكان المبعوث الأممي قد بدأ مطلع منتصف الأسبوع الحالي جولة من الزيارات في ليبيا أعقبت انتهاء جولة أولى من مراحل خطة العمل التي أطلقها قبل أسبوعين.

وأمس الأربعاء، التقى “سلامة” خلال زيارته لمدينة القبة شرق البلاد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وما تم من تطورات بشأن الحوار السياسي.

وفي اليوم السابق، قام “سلامة” بزيارة إلى طرابلس التقي خلالها رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي وناقش مع كل منهما بشكل منفصل آخر تطورات العملية السياسية في البلاد.

وانطلقت الأسبوع الماضي في تونس جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في 2015 بين أطراف النزاع، وذلك بعد أسبوع من إعلان المبعوث الأممي، عن خريطة طريق لحل الأزمة الليبية تتضمن ثلاث مراحل عمل.

وترتكز الخريطة على 3 مراحل رئيسة هي: تعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة، ثم إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.