القوات العراقية تحرّر آخر بلدة في قضاء الحويجة من داعش

قال قائد عسكري عراقي، اليوم الخميس، أنّ قوات بلاده حرّرت بلدة الرياض في قضاء الحويجة (شمال)، من قبضة تنظيم داعش.

وقال قائد عمليات تحرير الحويجة، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان عاجل بثه التلفزيون العراقي، إنّ “قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي (قوات شيعية موالية للحكومة) حررت مركز ناحية الرياض شمال شرقي الحويجة، الواقع على بعد 45 كلم جنوب غربي محافظة كركوك”.

وبلدة الرياض كانت آخر مركز حضري في قبضة التنظيم في شمالي العراق، إثر استعادة مدينة الحويجة في وقت سابق اليوم.

وأطلقت القوات العراقية الحملة العسكرية في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي لاستعادة الحويجة، التي تقع على بعد 230 كيلومترا شمال شرق العاصمة بغداد.

ولا يزال التنظيم يحكم قبضته على قضاءي راوة والقائم في محافظة الأنبار غرب البلاد، على الحدود السورية، وهو كل ما تبقى تحت سيطرته من ثلث مساحة العراق التي اجتاحها في صيف العام 2014.