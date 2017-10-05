طائرات التحالف تستهدف رتلاً للقوات الحكومية والمليشيات الإيرانية شرق سوريا

قصفت طائرات التحالف الدولي رتلاً عسكرياً تابعاً للقوات الحكومية السورية والميليشيات الإيرانية في منطقة التنف قرب الحدود السورية العراقية، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف عناصر الجيش.

وقالت مصادر في المعارضة السورية: “طائرات حربية تابعة للتحالف استهدفت رتلاً مكونا من 4 دبابات و5 عربات مدرعة، و8 سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات، وذلك قرب معسكر كبد، الذي يبتعد مسافة 13 كيلومتراً غرب قاعدة التنف العسكرية الأمريكية”.

وأضافت أن 7 عناصر من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها على الأقل، قتلوا وأصيب أكثر من 16 آخرين، كما دمرت عدة آليات عسكرية.

وتابعت المصادر: “طائرات أمريكية وجهت إنذاراً للرتل، إلا أنه أكمل تقدمه باتجاه مناطق يسيطر عليها جيش مغاوير الثورة التابع للجيش السوري الحر المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بمحيط قاعدة التنف لتقوم الطائرات الحربية باستهدافه بشكل مباشر”.

وكانت طائرات التحالف ومدفعيته استهدفت خلال الشهرين الماضيين عدة أرتال، ومواقع تابعة للقوات الحكومية والحرس الثوري الإيراني في محيط قاعدة التنف العسكرية الأمريكية، بعد محاولتها التقدم باتجاه معبر التنف الحدودي .

من جانبه، قال سعيد سيف، الناطق الإعلامي باسم قوات أحمد العبدو، أحد فصائل الجيش الحر، العاملة في البادية، إن قوات النظام استفادت من تراجع المعارضة في منطقة البادية بريفي حمص والسويداء (جنوب) مؤخراً، وتحاول أن تتقدم الآن باتجاه منطقة التنف.

وحذر سيف، من وقوع مجزرة كبيرة في حال تقدمت قوات النظام باتجاه مخيم الرقبان الذي يقطنه عشرات الآلاف من النازحين، على الحدود السورية الأردنية والمجاورة لمنطقة التنف.