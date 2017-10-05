سقوط مئات الضحايا ببضع مناطق سورية في أسوأ قتال منذ سقوط حلب

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، إن أسوأ قتال في سوريا، منذ اندلاع معركة شرق حلب العام الماضي، يستعر في بضع مناطق؛ ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين.

وأضافت، في بيان، أن هناك أنباء عن أضرار لحقت بنحو عشرة مستشفيات في الأيام العشرة الأخيرة؛ ما حرم مئات الآلاف من الحصول على الرعاية الطبية.

وعبرت اللجنة عن قلقها إزاء الوضع في مناطق من الرقة إلى إدلب والغوطة الشرقية.

وقالت ماريان جاسر، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا: “على مدى الأسبوعين المنقضيين شهدنا زيادة مقلقة في العمليات العسكرية المرتبطة بمستويات مرتفعة من الضحايا المدنيين..”.

وأضافت “ينقل زملائي قصصا مروعة مثل عائلة تضم 13 فردا فرت من مدينة دير الزور لتفقد عشرة من أفرادها في ضربات جوية وانفجار عبوات ناسفة على الطريق”.