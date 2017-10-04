عودة الاتهامات.. روسيا: أمريكا عقبة أمام هزيمة داعش في سوريا

جددت وزارة الدفاع الروسية اتهاماتها المشككة لدور الولايات المتحدة في سوريا، معتبرة أن دعم واشنطن لبعض الأطراف في سوريا عقبة رئيسة أمام هزيمة تنظيم داعش المتشدد.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الأربعاء إن سلسلة هجمات شنها تنظيم داعش في سوريا على القوات الحكومية جاءت من منطقة قريبة من الحدود مع الأردن حيث تتمركز قوات عسكرية أمريكية دون أن تحرك ساكنا.

وأوضح الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف في بيان أن المهاجمين كانت لديهم إحداثيات دقيقة لمواقع قوات النظام السوري والتي لا يمكن الحصول عليها سوى من خلال عمليات الاستطلاع الجوي.

وأضاف أنه “إذا اعتبرت الولايات المتحدة عمليات من هذا القبيل عمليات غير متوقعة فسيكون سلاح الجو الروسي حينها مستعدا للبدء في تدمير كامل لكل هذه التحركات في المناطق الواقعة تحت سيطرة واشنطن”.

وتابع بقوله “العقبة الرئيسة لإتمام هزيمة مقاتلي داعش في سوريا ليست القدرة العسكرية لهم ، بل الدعم الذي يحصلون عليه من الولايات المتحدة ومغازلتها لهم”.

ووجهت موسكو اتهامات لواشنطن بقيامها بدعم وحماية تنظيم داعش في سوريا، حيث نقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر عسكري قوله إن القوات الجوية الأمريكية قامت، أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، بإجلاء أكثر من 22 قياديا لداعش من محافظة دير الزور السورية إلى شمال البلاد.

وقال المصدر إنه ” جرى خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، وعلى خلفية العمليات الناجحة للقوات الحكومية السورية في شرق سوريا، إجلاء عاجل لعدد من القياديين الميدانيين، الذين تشرف عليهم الاستخبارات الأمريكية، من منطقة دير الزور إلى مناطق آمنة من أجل استخدام خبرتهم في جبهات أخرى”.