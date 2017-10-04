المبعوث الأممي يصل شرقي ليبيا لبحث الخارطة الأممية مع رئيس البرلمان

وصل مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، غسان سلامة، اليوم الأربعاء، مدينة القبة شرقي البلاد، للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بغية التباحث حول مجريات الجولة الأولى من الخارطة الأممية لحل الأزمة الليبية التي انطلقت الأسبوع المنصرم في تونس.

ووفق تصريحات صحفية للمكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، فإن “زيارة المبعوث الأممي سلامة والوفد المرافق له إلى المدينة التي يقيم بها السيد عقيلة صالح، تأتي لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وما تم من تطورات بشأن الحوار”.

وتأتي زيارة سلامة بعد جولة سابقة أجراها أمس الثلاثاء في العاصمة طرابلس، التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، ناقشوا خلالها مستجدات الحوار السياسي الليبي.

وانطلقت الثلاثاء الماضي في تونس جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في 2015 بين أطراف النزاع، وذلك بعد أسبوع من إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، عن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية تتضمن ثلاث مراحل عمل.

وفي 20 سبتمبر/أيلول المنصرم، طرح سلامة، خلال اجتماع في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خارطة طريق لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وترتكز الخطة على 3 مراحل رئيسية هي تعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة، ثم إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.