روحاني: أنقرة وطهران ستواجهان تفكك العراق وسوريا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في طهران إن البلدين سيعملان لمواجهة تفكك العراق وسوريا لتهدئة التوتر في المنطقة.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي مع أردوغان إننا “نريد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط… استفتاء استقلال كردستان العراق مؤامرة انفصالية تقف وراءها دول أجنبية وتعارضها أنقرة وطهران”.

وعلى الصعيد الاقتصادي قال روحاني في المؤتمر الصحفي إن بلاده ستضخ المزيد من الغاز الطبيعي إلى تركيا ضمن خطط طهران لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع جارتها، موضحا بالقول “خلال اجتماعنا اليوم اتفقنا على توسيع علاقاتنا الاقتصادية… تركيا ستستورد المزيد من الغاز من إيران… ستعقد اجتماعات الأسبوع القادم لمناقشة التفاصيل”.