“الإرهاب” وتمويله على طاولة حوار قطري أمريكي في واشنطن

قال ويليام غرانت، القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأمريكية لدى قطر، إن واشنطن ستستضيف خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أول حوار قطري أمريكي لمكافحة “الإرهاب”.

وأوضح في كلمة له خلال “الورشة القطرية الأمريكية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية” بالدوحة ،اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي ضمن التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة “الإرهاب” وتمويله.

وانطلقت الورشة ،اليوم، في العاصمة القطرية، بهدف تبادل الخبرات التقنية بين قطر والولايات المتحدة لمكافحة تمويل “الإرهاب”.

وأكد غرانت خلال كلمته على أن الولايات المتحدة وقطر تتفقان على أهمية مكافحة تمويل “الإرهاب”، معتبرًا أن هذه المكافحة “رحلة طويلة” تتطلب الخبرة ووجود مؤسسات حكومية فاعلة.

وأبدى استعداد بلاده لمساعدة قطر في تطوير كل ما هو مطلوب في هذا الإطار.

من جهته، قال الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل “الإرهاب”، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين الدوحة وواشنطن لمكافحة تمويل الارهاب في يوليو/تموز الماضي.

وأشار المسؤول القطري خلال كلمته الافتتاحية للورشة، أن قطر هي أول دولة توقّع برنامج تنفيذي هو الأول من نوعه مع واشنطن لمكافحة “الإرهاب”.

وأضاف أن هذا البرنامج يأتي ضمن إطار التعاون الثنائي المستمر، ونتيجة للعمل المشترك لتطوير آليات مكافحة تمويل “الإرهاب” بين البلدين وتبادل الخبرات وتطوير هذه الآلية.

ولفت إلى أن الدوحة استضافت الأسبوع الماضي ورشة عمل بمشاركة خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة حول التحقيقات المالية، مؤكدًا استمرار تلك الفعاليات، انطلاقًا من أهمية تبادل الخبرات بين الأطراف.