على نغمات “القدود الحلبية”.. جنود روس يرقصون مع سوريين أمام قلعة المدينة الأثرية (فيديو)

بث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر جنوداً روس، وهم يرقصون مع مؤيدين لنظام الأسد على أنغام “أغانٍ حلبية” أمام قلعة المدينة الأثرية.

وتداول ناشطون مقطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ،اليوم الأربعاء، متوقعين أن الفيديو تم تسجيله بعد سيطرة قوات النظام على أحياء حلب الشرقية.

وأعلن جيش النظام السوري، في شهر ديسمبر 2016 تمكنه من السيطرة على كامل مدينة حلب بعد اقتتال مع قوات المعارضة دام سنوات.

وبدأت معركة حلب في الـ19 من يوليو 2012 حيث تمكنت قوات المعارضة من السيطرة على أجزاء واسعة من المدينة وريفها ليتمكن النظام في 22 ديسمبر 2016 من استعادة السيطرة على كامل المدينة مع بقاء أجزاء من الريف تحت سيطرة قوات المعارضة.

وكانت موسكو قد تدخلت في القتال بالحرب السورية إلى جانب نظام حليفها الرئيس بشار الأسد في الـ30 من سبتمبر/أيلول 2015، ومنذ ذلك الحين أدى الدعم الروسي الجوي والبري إلى تمكين الأسد من استرداد الكثير من المناطق التي كان قد فقدها بمواجهة المعارضة المسلحة.

وقتل أواخر شهر سبتمبر الفائت عسكريون روس في أنحاء متفرقة من سوريا كان من بينهم الفريق فاليري أسابوف، كبير المستشارين العسكريين الروس في سوريا.