عراقي ينال عضوية البرلمان بـ44 صوتًا فقط

قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأربعاء الـ4 من تشرين الأول/ أكتوبر، إن المرشح السابق للانتخابات البرلمانية، توفيق حسون علي، سيشغل منصب عضو في البرلمان عوضًا عن النائب مهدي الحافظ، الذي توفي قبل يومين بألمانيا.

وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية، مقداد الشريفي ،عبر بيان، إن “البديل عن النائب المتوفي مهدي الحافظ هو عضو تيار الغد الجديد (يملك مقعدًا واحدًا في البرلمان) توفيق حسون علي الحاصل على 44 صوتًا”.

وتوفي النائب مهدي الحافظ، الاثنين الماضي، عن عمر ناهز الـ74 عامًا بأحد مستشفيات ألمانيا.

وينص الدستور العراقي على أن “مجلس النواب (البرلمان) يتكون من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من سكان العراق”.

لكن الخبير القانوني وعضو نقابة المحامين، طارق حرب، أوضح أن “قانون استبدال الأعضاء في مجلس النواب ،لم يشترط في النائب البديل توفر عدد الأصوات الكافية لشغل مقعد في البرلمان العراقي”.

وأضاف حرب أن “القانون اشترط في البديل عن أي نائب سواء استقال أو توفي أو أُقيل، أن يكون من نفس الكتلة السياسية، وأن يكون من نفس المحافظة”، بالإضافة الى أن يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات بعد النائب الذي سيحل محله.

وكان “حسون علي” حصل على 44 صوتًا في الانتخابات البرلمانية ،التي جرت بالعراق عام 2014، وحل في المرتبة الثانية بعد النائب الراحل مهدي الحافظ.

ويتكون البرلمان العراقي من 328 مقعدًا، تتقاسم أغلبها الكتل السياسية الرئيسة الثلاث؛ “التحالف الوطني” الذي يستحوذ على أغلب مقاعد البرلمان بواقع 180 مقعدًا، و”التحالف الكردستاني” (53 مقعدًا) و”اتحاد القوى العراقية” (الكتل السُنية/53 مقعدًا).